L’ex attaccante della Juventus Fernando Llorente parla a Tuttosport del match di Champions League tra il suo Tottenham e la Juve. Curioso il passaggio sulle possibilità di entrambe le squadre di portare a casa la coppa delle grandi orecchie: “Siamo una squadra giovane, ma in crescita, e in Europa abbiamo già vinto contro il Real Madrid. Sogniamo di arrivare fino in fondo e sappiamo che per riuscirci bisogna battere i migliori, a partire dalla Juventus. La Coppa è strana, può succedere di tutto. Vale anche per la Juve: se passano, poi possono pure trionfare.”