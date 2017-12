Neve, maltempo e recuperi sono un problema per chiunque calchi un campo da calcio, siano esse le società di Serie A e B, o quelle più piccole delle categorie inferiori, dalla Serie D in giù. Negli ultimi giorni, proprio da questa categorie è nata una vera e propri protesta contro la Lega Nazionale Dilettanti, per l'organizzazione dei campionati.



IL CASO - La LND, nel caso in esame la delegazione di Varese, ha disposto il recupero dell'ultima giornata di campionato, sospesa. L'ultimo giorno dell'anno 2017 è deputato d'ufficio alla ripresa del campionato, con un comunicato chiaro, che minaccia anche sconfitte a tavolino: "Si ricorda che le gare di sabato 23 che saranno non disputate verranno recuperate nella giornata di domenica 31 dicembre p.v. stesso campo ed orario ufficiale. [...] Si rendono attente le Società che la scrivente Delegazione dà facoltà di recupero delle gare non disputate entro e non oltre il 7 gennaio 2018 con accordo tra le stesse. Le stesse dovranno far pervenire in Delegazione il modulo per spostamento gare appena raggiunto l’accordo con la Società ospitata. Nulla pervenendo valgono le disposizioni d’ufficio pubblicate".



Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, per la data e per l'ideale alla base della scelta, ricordando poi che le categorie in esame non sono professionistiche, ma dilettantistiche, e in quanto tali nella maggior parte dei casi nemmeno retribuite (si parla di Seconda e Terza Categoria). E subito è scoppiata la polemica.



LE REPLICHE - Sui social e con varie telefonate, i giocatori e i presidenti delle società si sono scatenati: "Assurdo", "Non siamo professionisti", "Decisioni da incompetenti", questi i commenti più in voga, con qualche proposta di boicottaggio e qualche amara risata. Una decisione che lascia più che perplessi i protagonisti dei campionati ed infuriati tutti i giocatori, che continueranno ad attivarsi per cambiare questa situazione della LND.