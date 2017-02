Rosario Lo Bello, l'ex arbitro italiano, ha commentato a itasportpress gli episodi legati a Juventus-Inter: "L’abbraccio di Stephan Lichtsteiner a D’Ambrosio per me è calcio di rigore al 100%, mentre sulla scivolata di Mario Mandzukic su Mauro Icardi è un intervento molto rischioso anche se il croato riesce a toccare il pallone".



SU RIZZOLI - "Se devo dirla tutta, visto che la mia opinione è anche quella di molti colleghi del mio tempo, questo arbitro è un mediocre. Tutte le partite che dirige sono sempre piene di errori a conferma del fatto che è veramente un mediocre nonostante abbia arbitrato molte finali. Io lo definisco il Don Abbondio dei fischietti italiani".



A FAVORE DELLA JUVE - "Poi con la Juve spesso sbaglia a favore tanto che sui social lo mettono con la maglia bianconera. Rizzoli è lo stesso arbitro che ha ammesso che Leonardo Bonucci non gli ha dato una testata. Ma che si aspettava un bacio dal difensore bianconero? Comunque giudicando male Rizzoli non scopriamo l’acqua calda. Eppure riscuote consensi tanto che ha ottenuto la deroga per continuare ad arbitrare per tanti anni nonostante il limite di età".