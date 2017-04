La settimana passata è stata senza dubbio la più lunga nella vita di Nobile, ma quella che inizia oggi s'annuncia non meno intensa. E se il lunedì passato era nel segno della squallida vicenda dell'Eldense , quello di ieri è all'insegna delle rivelazioni che giungono dallaGiusto ieri pomeriggio il sito di Gazeta Sporturilor ha pubblicato un articolo firmato da Costin, il referente rumeno del consorzio, quello che pubblica i documenti di. Nell'articolo si riferisce che durante la scorsa estateavesse provato a comprare un club rumeno, e che ha stretto dei legami con un gruppo di italiani anch'essi decisi a radicarsi nel calcio rumeno. Come riferisce l'articolo, nell'estate del 2016 Capuani avrebbe inviato una lettera d'intenti a, che in quel momento è il sindaco di, cittadina alle porte di, club allo sfascio sia sul piano sportivo che su quello economico finanziario. Alla testata rumenariferisce cheConduce la trattativa per telefono, e parla di una gestione triennale del club. Ma poi. E per il club, che a cotante mani aveva affidato le speranze di sopravvivenza, rimangono pochi mesi di vita stenta., dove però le autorità locali si rimangiano l'accordo e decidono di non farsi carico della squadra. Va a finire che lo scorso febbraio, in pieno campionato di Seconda Divisione, l'Unirea è costretta a ritrarsi lasciando il torneo con una squadra in meno L'articolo firmato da Costin Ştucan riferisce pure che. Si tratta del gruppo che fa capo a Giovanni. Costui si presenta in Romania com rappresentante di, un fondo d'investimento con sede a Londra accreditato di un capitale da, il cuisarebbe un altro italiano:In Romania, Pellegrini si muove accompagnato da, imprenditore di(zona del Chianti fiorentino) e di, agente rumeno da anni residente a Firenze. La scorsa estate Sperduti è morto a causa di un incidente aereo , avvenuto su un biplano che stava puntando su. Tornando a Pellegrini, Grassini e Nilor Group, da marzo 2016 i media rumeni riportano notizie che gli italiani sarebbero interessati al Brasov,Nessuno di questi affari andrà in porto. L'articolo della Gazeta riferisce che, stando alle fonti del giornale, nella trattativa tra Capuani e la municipalità di Tărlungeni fosse coinvolto anche Pellegrini. Rimane il fatto che l'uomo dell'Eldense (e prima dello Jumilla) fosse l'anno scorso freneticamente@pippoevai