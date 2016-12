Solo ieri la Roma si diceva soddisfatta del rendimento della squadra e del lavoro di Luciano Spalletti, con l'ad Umberto Gandini che ha confermato l'intenzione della società di sedersi al tavolo delle trattative per il rinnovo, ora la notizia che scuote le certezze dei giallorossi. In un'intervista concessa a France Football e che sarà pubblicata il prossimo gennaio, Spalletti ha espresso un concetto forte e chiaro: "Se non riesco a vincere, me ne vado". Non basta dunque essere la prima contendente della Juventus in serie A, arrivare secondo non accontenta il tecnico pronto a lasciare qualora si trovasse ancora alle spalle dei bianconeri e non arrivasse il successo in Coppa Italia o Europa League.