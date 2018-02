C'è un Milan che viaggia a ritmi spediti nella rincorsa a un piazzamento Champions e c'è un altro Milan che non si sta preoccupando della querelle societaria portando avanti un progetto tecnico-sportivo in vista della prossima estate. Si tratta della squadra mercato capitanata dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e dei suoi osservatori sempre al lavoro per cercare l'occasione giusta per rinforzare la squadra a fine stagione.



LO SPONSOR VUOLE REUS - Ad agevolare il lavoro di Mirabelli ci sta provando il nuovo sponsor tecnico, Puma, che dopo aver firmato un contratto quinquennale con il club rossonero sta ora spingendo per promuovere il nuovo accordo con uno dei suoi uomini di punta. Il grande ex Mario Balotelli ha strizzato l'occhio a un ritorno, ma secondo Tuttosport l'obiettivo di Puma è quello di provare a portare in rossonero la punta tedesca Marco Reus.



EMISSARI A REGGIO - In quest'ottica giovedì sera a Reggio Emilia saranno presenti alcuni emissari del Milan per assistere alla sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League che vedranno il Borussia Dortmund di Reus affrontare l'Atalanta. Un profilo che piace ma su cui permangono dubbi di tenuta fisica. Il Milan ci pensa e l'incontro di giovedì potrà aprire ad un arrivo a Milano.