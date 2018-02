La scelta è stata chiara, netta, forte. Difendere gli investimenti fatti, aspettarli fino al momento giusto: il piano del Milan, tra necessità e volontà, è stato portato avanti alla lettera nel mercato di gennaio. Un discorso che ha pagato con Hakan Calhanoglu, ad esempio; ma che non sta funzionando per André Silva, sempre più oggetto misterioso costato poco meno di 40 milioni di euro in estate. André non è cattivo, non punge, non intriga ma soprattutto non segna. E adesso il no del Milan a una mega offerta ricevuta in inverno prende un'altra piega.



TRA IL NO E IL FUTURO - Dalla Cina, infatti, un club ha messo sul tavolo una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro per l'attaccante portoghese 'sponsorizzato' da Cristiano Ronaldo. Un buon modo per rientrare dall'investimento subito, non fosse che il Milan con Mirabelli in testa crede fermamente nelle qualità di Silva: vuole proteggerlo, aspettarlo, con la convinzione di avere in casa un talento e non l'attaccante che stiamo vedendo fin qui. Ecco perché i rossoneri hanno chiuso le porte in faccia a quei soldi che Jorge Mendes aveva procurato portando l'offerta dalla Cina. Ora storce il naso, non a caso era in tribuna col Ludogorets: il suo André non è protagonista, Mendes non è contento e vorrebbe la cessione a giugno per garantire un percorso diverso al suo assistito. Ma dal Milan non c'è ancora via libera, si vuole insistere su di lui sperando sia Silva a svoltare mentalmente. E sperando che quei milioni cinesi non diventino un rimpianto...