"Se la Roma vuole tenermi, sa cosa deve fare". Messaggio chiaro, chiarissimo: Kostas Manolas aspetta novità al più presto per il suo futuro. E non sarà una primavera semplice da vivere per il difensore greco con le voci di mercato, le prime pagine dei quotidiani spesso dedicate a lui eppure la sua professionalità prima di tutto. Manolas sta dando tutto se stesso per la Roma, brava a pescarlo con il ds Walter Sabatini dall'Olympiacos e farne uno dei centrali più forti a livello europeo; adesso però la questione contratto non si è ancora sbloccata. E proprio questo mette tutto in bilico.



DALLA JUVE AL RINNOVO - Un anno fa, quasi di questi tempi (poco più avanti), la Juventus ha avuto un contatto importante per provare a sondare il terreno sul fronte Manolas. Un tentativo diretto con l'agente del centrale greco, cui è seguito il muro altissimo della Roma che aveva già capito l'andazzo dell'operazione Pjanic e non voleva né poteva permettersene una uguale con l'ex centrale dell'Olympiacos. Sì, Manolas poteva essere bianconero, i conti tornavano e l'offerta stava per arrivare; per la Roma però è stato intoccabile per un'estate intera. Con tanto di rinnovo da affrontare, contatti, telefonate... ma mai nessun accordo fino a oggi. E qui si apre la crepa che fa tanto discutere attorno al destino di Manolas.



L'INTER PREME - Le ultime dichiarazioni arrivate su questo fronte sono in una direzione chiara: rinnovo o cessione, sarà difficile pensare a una soluzione differente. E ad oggi, l'ipotesi addio resta quella più concreta con l'Inter che da gennaio sta spingendo tantissimo per trattare con la Roma sul prezzo (alto) del cartellino di Manolas. Non siamo ancora nella fase avanzata o in cui definire l'intesa, ma sicuramente l'Inter avrebbe l'eventuale ok del giocatore e spingerà molto per avvicinarsi prima possibile a Manolas. La Roma spera in un'asta con club stranieri, sempre che non si trovi l'accordo per il rinnovo. Suning insiste e continuerà a farlo, la Juve non tornerà su Manolas ma poteva essere nel suo strano destino. Oggi giallorosso, domani chissà...