L'ala destra Adnan Januzaj dovrà fare ritorno al Manchester United questa estate, ma non ci resterà a lungo. Girato in prestito al Sunderland, non ha giocato una stagione brillante, non è così riuscito a dimostrare le proprie potenzialità a Mourinho che di conseguenza non è convinto dal belga.



Il giocatore, a quanto riporta il Sun, vorrebbe però rimanere in Premier. A rivelarlo è una fonte dei Red Devils: "Entro un mese si farà chiarezza sul suo futuro. Adnan sa che non resterà allo United, ma avrebbe fatto sapere di voler rimanere in Inghilterra. Valuterebbe quindi squadre di Premier come prima scelta, visto che gli piace vivere qui".