"Orgoglioso di indossare questa maglia". Così verso la fine di gennaio Manuel Locatelli chiudeva la telenovela sulla sua possibile cessione: Fiorentina e soprattutto Genoa avevano chiesto informazioni per il centrocampista classe '98, incassando il no secco del Milan. Una linea condivisa da Gattuso e ds Mirabelli, fiducia nelle qualità del ragazzo, trattenuto anche per la volontà di non effettuare acquisti in mediana nella finestra invernale del mercato, che però non ha permesso a Locatelli di mettersi pienamente in mostra: due sole partite da titolare contro Ludogorets in Europa League e Lazio in Coppa Italia, poi qualche manciata di minuti tra Sampdoria e Arsenal e tanta panchina. Lo scenario inoltre è cambiato e così possono mutare anche i piani dei rossoneri per l'estate.



NUOVO PIANO - Il Milan infatti si sta già muovendo sul mercato e nelle intenzioni della dirigenza c'è quella di investire proprio a centrocampo per regalare al tecnico uno o due rinforzi: non solo i prossimi parametri zero Ki e Wilshere, riparte la caccia a un vice-Kessie, ruolo al quale si è adattato proprio Locatelli all'occorrenza. Due arrivi chiuderebbero inevitabilmente gli spazi e per questo per il prodotto del vivaio milanista prende corpo l'idea di un addio in estate, o meglio, un arrivederci: il Milan punta su di lui e non ha alcuna intenzione di perdere la presa, per questo più probabile che la partenza possa concretizzarsi in prestito, con un prolungamento di contratto (ora scade nel 2020, ndr) per blindarlo ulteriormente. Fare esperienza altrove, accumulare minutaggio e ritrovare fiducia, le pretendenti non mancano: su tutte proprio il Genoa, che con i rossoneri si troverà per provare a trattenere Bertolacci e che negli ultimi anni ha saputo rivalutare proprio i prestiti ottenuti dal Diavolo (ad esempio Suso). Il paradosso di Locatelli: lasciare in estate il Milan per riprenderselo un anno dopo, ora è un'opzione più concreta.



