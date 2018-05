Manuel Locatelli è stato uno delle note liete del Milan nella gara di ieri contro il Verona. Il centrocampista di Lecco ha mostrato maggiore personalità, una più costante ricerca della verticale e meno irruenza nei contrasti. Una prova che ha convinto anche Rino Gattuso, sempre più orientato a concedergli una maglia da titolare nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.



SEGNALE AL MERCATO - Gattuso non ha voluto forzare i tempi, lo ha aspettato, monitorando con occhio vigilie una crescita costante nelle sedute d’allenamento. Adesso Manuel è tornato quello di un anno fa, più sicuro dei propri mezzi e delle sue intenzioni. Il canterano vuole rimanere al Milan, ecco perchè è pronto a giocarsi la sua grande occasione nei 90' contro la Juventus. Ai bianconeri e a Buffon aveva già segnato l'anno scorso, da quella partita è iniziato un percorso che il lecchese non ha intenzione di fermare.



INTERESSE TORINO - Il ruolo di vice-Biglia non gli sta stretto, considerando che l'argentino è spesso vittima di piccoli problemi fisici sin dai tempi della Lazio. Il Milan però, stava iniziando a valutare il fatto che l'ipotesi di una stagione di apprendistato, in prestito, potesse essere la soluzione più adatta per farlo crescere. Non è un caso che il Torino si sia rifatto sotto nelle ultime settimane. Il finale di stagione, però, può cambiare tutto, Locatelli vuole tenersi stretto il Milan e la finale di Coppa Italia con la Juve potrebbe essere la gara della svolta.