Terribile notizia in arrivo dall'Inghilterra. Lo scorso venerdì, infatti, è morto a Londra Mayowa Ogunbayo, 29enne uomo d'affari e promoter nigeriano noto come Johnny John e amico di molti vip e calciatori, tra cui Mario Balotelli e Oba Oba Martins. L'uomo è stato trovato alle due di notte nella sua stanza agonizzante, dopo che una coltellata l'aveva raggiunto al cuore. Al momento le indagini sono ancora in corso e le autorità inglesi non escludono nessuna pista, neanche quella del suicidio, anche se nei giorni scorsi una ragazza 21enne, presente sul luogo del delito al momento dell'arrivo della polizia, è stata prima arrestata per sospetto omicidio e poi rilasciata su cauzione.