L'ormai ex responsabile dello scouting della Juventus, Pablo Longoria, è saluti. Lascia i bianconeri dopo due anni e mezzo per accasarsi al Valencia, dove sarà il nuovo direttore dell'area tecnica. Questo il messaggio, tramite il sito ufficiale del club, lasciato per il suo addio:



"La Juventus Football Club annuncia che, dopo due anni e mezzo di proficua collaborazione, lo scouting manager Pablo Longoria lascerà il Club bianconero per intraprendere una nuova avventura professionale come direttore dell'area tecnica del Valencia CF.



Nel ringraziarlo per la grande professionalità dimostrata in questi anni, la Juventus Football Club augura a Pablo i migliori successi nel proseguimento della propria carriera".