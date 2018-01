Politica nel calcio, politica al di fuori del calcio. Claudio Lotito è membro della commissione della Lega incaricata di cercare e vagliare candidati autorevoli alla FIGC, ma non solo. All’orizzonte ci sono anche le elezioni politiche e fin dalla mattinata sono circolate voci che volevano Lotito candidato.. Lo stesso n.1 biancoceleste ha risposto così ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: “Capisco che il mio nome susciti interesse mediatico e forse molti sanno che io, quando decido di impegnarmi, lo faccio seriamente. Quello della candidatura è un problema che mi porrò al momento opportuno. Altrimenti succede come nei conclave dove uno entra Papa ed esce parroco di campagna. Non so questa voce da dove sia nata. Io non ho ricevuto alcuna proposta in tal senso. Quando e se la riceverò, la valuterò”.