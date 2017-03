Lotito contro tutti. Nonostante la richiesta delle sei grandi, impegnate il 28 marzo ad Atene alla riunione dell’Eca, di rinviare di un giorno l’assemblea della Lega di A il presidente della Lazio ha minacciato in segno di sfida di confermare l’appuntamento. Oggi se ne saprà di più anche perché il fronte delle 14 è tutt’altro che compatto. In questo clima di bagarre, lunedì in occasione del consiglio federale Tavecchio, prendendo atto della vacanza dei rappresentanti della Lega, dichiarerà decaduti gli organi e concederà tre settimane di tempo alla Lega per rinnovare le cariche: Ezio Simonelli sarà il reggente. Secondo il Corriere della Sera, se i presidenti non troveranno un accordo, la Lega sarà commissariata. Tavecchio o Uva i nomi più probabili per guidare la Lega commissariata.