Manca ancora una decina di giorni al primo gennaio, il momento da cui i giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo giugno saranno ufficialmente liberi di firmare con il loro nuovo club. Tra quelli più ambiti, in Italia e non solo, c'è Stefan de Vrij, difensore della Lazio, che piace anche a Inter e Juventus. Della sua situazione ha parlato, a Radio Incontro Olympia, Claudio Lotito: "Ci siamo sempre detti che la Lazio rimane, le persone cambiano, mi auguro che questo non valga per il presidente. Se andrà via a parametro zero? Questo rientra nei comportamenti e nell’etica delle persone. Come società nei confronti dei giocatori ci siamo sempre comportati bene, vedremo quali saranno le scelte dei giocatori. Noi siamo abituati a far valere i nostri diritti, sempre nel rispetto delle regole".



SULLO STADIO - Lotito ha poi parlato della possibilità di costruire uno stadio di proprietà: "Se l'amministrazione comunale è al di sopra delle parti, deve ora dare anche alla Lazio la possibilità di fare lo stadio. L'Olimpico? È nella disponibilità patrimoniale del Coni. Un affitto per 99 anni? Non voglio entrare nel merito della qualità dell'Olimpico. Con quello che paghiamo d'affitto avremmo comprato il nostro stadio già da 14 anni, paghiamo 387mila euro al mese, che sono più di 4 milioni l'anno, se facciamo il calcolo in 20 anni sono circa 80 milioni. Non è nel nostro interesse, l'Olimpico ha già le sue criticità che tutti lamentano. Noi dobbiamo fare uno stadio autonomo come lo farà la Roma, dove 'apriamo il cancello e lo chiudiamo': deve essere vissuto 365 giorni l'anno. Ora tutti mi copiano, ma sono stato io a lanciare l'idea dello stadio di proprietà dal primo giorno in cui sono arrivato. Il problema è l'aspetto burocratico e il rispetto delle regole. Se non dovesse esserci concesso quello che è stato concesso agli altri, sarebbe allora una cosa spiacevole. Sento molta gente che sta 'sviando': prima il Flaminio, poi altre cose. Noi vorremmo ciò che è stato dato agli altri. Non ho mai proferito nulla sullo stadio della Roma, adesso chiedo che facciano altrettanto con la Lazio".