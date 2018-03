Il presidente della Lazio Claudio Lotito andrà in Senato. La sua elezione è stata a lungo in dubbio nella giornata di ieri, alla fine ha conquistato uno scranno a Palazzo Madama. Ai microfoni di Cittaceleste.it è intervenuto l’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile: “Se c’è incompatibilità tra la carica di senatore e quella di presidente della Lazio? No, non c’è nessuna incompatibilità. Il ruolo di Lotito al Senato? Sicuramente farà bene, il collegamento con il Senato arriva in un momento di necessità nel mondo dello sport: avere un presidente in Parlamento non può che far bene al sistema”.