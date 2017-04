Ma cosa ci fa Lotito in via Veneto, seduto a un tavolino in un angolo dell'Harry's Bar, uno dei leggendari locali della Dolce Vita romana? Semplice (o forse no): parla con Ventura, il ct della Nazionale. A quale titolo? Beh, questo è un mistero: è decaduto dalla carica di consigliere federale, non dovrebbe più mettere bocca in certe faccende azzurre. Invece...



Li ha scoperti, nella notte romana, The King, il re dei paparazzi, Rino Barillari: si è appostato dietro un paravento e ha fatto scattare la macchina fotografica. Poi, quando un tifoso ha riconosciuto Lotito e gli ha chiesto un selfie, anche Barillari è uscito allo scoperto e ha immortalato ancora la strana coppia. Che - dicono le cronache - non ha preso affatto bene l'intromissione del fotografo del Messaggero nel loro tete a tete. Così Ventura è fuggito via in taxi e Lotito, con tanto di scorta, lo ha seguito. Dove sarà proseguito l'incontro? E, soprattutto, cosa avevano da dirsi?