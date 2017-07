Lazio al centro del mercato, soprattutto in uscita: Biglia si è trasferito al Milan, Keita e Milinkovic-Savic sono altri due pezzi pregiati corteggiati dalle big, in particolare Inter e Juventus. Proprio sui due gioielli biancocelesti fa il punto il presidente Claudio Lotito: "Non ho avuto colloqui con Keita - spiega a Premium Sport - Non mi occupo di mercato, per quello c'è Tare. Chi non è contento di stare alla Lazio può portare un'offerta congrua al suo valore e andare via. Kolarov? Ho un buon rapporto con lui: mi ha chiamato più volte con nostalgia. Va alla Roma? Noi siamo coperti su quella fascia. Molte squadre mi hanno chiesto Milinkovic-Savic, ma non lo vendiamo. Ci è arrivata un'offerta più alta di 40 milioni".



Ai giornalisti presenti al ritiro di Auronzo, ha poi aggiunto.



ROSA - "Stiamo lavorando per rinforzare la rosa. Abbiamo venduto Biglia e abbiamo preso Leiva. Cataldi è partito ed è arrivato Di Gennaro. Inoltre è stato acquistato Marusic. Arriverà un altro attaccante, quello è poco ma sicuro. È la priorità. Keita? Sono arrivate delle offerte, anche importanti. E noi le abbiamo accettate, ora dipenderà dalla volontà del calciatore. Noi non commetteremo più gli errori del passato: se qualcuno vuole andare, vada pure. Non esisteranno altri casi Pandev".



ACQUISTI - "Come è la situazione delle entrate e uscite? Che faccio il mago? Sono andati via tre giocatori. Biglia è andato via e lo abbiamo sostituito. Va bene Leiva? È andato via Cataldi e abbiamo preso Di Gennaro. È sbagliato? Poi è arrivato Marusic. Nella vita tutti mancano meno che i giocatori. Mancano i presidenti, non i giocatori. Non vi preoccupate. Siamo sempre disposti a risolvere i problemi, li abbiamo sempre risolti tutti".



KEITA - "Io con Keita osservo, faccio l’osservatore. Per Keita sono arrivate diverse offerte importanti. Abbiamo lasciato libero di scegliere il giocatore. State tranquilli che la società troverà le soluzioni adeguate. Le offerte che sono arrivate lo sono. Quella del West Ham ad esempio è pubblica. L’offerta di Juventus e Inter non sono arrivate. Dall’estero sì. Sapessi come sto bene ora che non parlo più. In due anni e mezzo mi sono disintossicato".



DE VRIJ - "Chiedetelo a lui se vuole rinnovare. La nostra volontà è quello di trattenere tutti. Neanche Biglia volevamo vendere. Ma tutti quelli che vanno via dalle altre società non li intervistate? Se sono arrivate offerte per lui? De Vrij non lo abbiamo messo in vendita. Kishna verso il Benevento? Si vede che gli piace il mare. Non è che mi arriva la posta e fanno l’offerta".



MARCHETTI - "Chiedetelo all’allenatore perché non stia qui".