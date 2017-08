FANTACALCIOMERCATO

. Il presidente della Lazio ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Qui c'è un problema di fondo che va oltre Keita e riguarda l’intero movimento, in Italia come in Europa".- "E'. Questi signori tra l'altro, non essendo tesserati, non sono neppure assoggettabili alla giustizia sportiva. C'è uno studio che valuta in. Sono soldi che escono dal sistema e non vengono reinvestiti.Sono soldi che perdiamo. Nell'ultimo accordo collettivo abbiamo inserito una norma, non coercitiva, che indica al- "Per prima cosadi Villa San Sebastiano. C'era anche il fratello di Keita, non so a quale titolo peraltro. Al giocatore- "Ce ne sono state tre ufficiali, tutte documentabili.Il giocatore me lo ha ribadito ad Auronzo di Cadore.Lo stipendio da top player, quello di Klose, l'avevamo proposto. E' lui che l'ha rifiutato. In quanto al prezzo. Ma se ho ricevuto delle offerte da 30 milioni in su perché devo cederlo alla metà? Mi si dice che- "Valuteremo. Così come stiamo valutando, nell'ambito del codice di giustizia sportiva, il comportamento del ragazzo (da tre giorni assente agli allenamenti dopo aver presentato certificato medico, ndr).Perché l'accordo che i calciatori sottoscrivono non prevede quello".Se dopo il 31 agosto dovesse restare alla Lazio, deciderà Inzaghi se utilizzarlo o meno. In quanto al parametro zero pazienza. E' più importante il rispetto delle regole".