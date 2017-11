Claudio Lotito, patron della Salernitana, parla a La Città in vista della sfida col Bari: "La squadra ha bisogno della spinta dei tifosi perché lo stadio pieno responsabilizza, esalta e può aiutare i calciatori nelle difficoltà. Il Bari è forte ma la Salernitana è un gruppo coeso: cinica, volitiva, determinata, questa squadra non molla. Abbiamo costruito una squadra che può giocarsela con tutti. Con umiltà e spirito di sacrificio, la Salernitana ottiene risultati: può lottare per le zone nobili, per i playoff".