Claudio Lotito, presidente della Lazio, stasera sarà al San Paolo per assistere alla sfida dei suoi contro il Napoli. Queste le parole del numero uno biancoceleste a Cronache di Napoli: "Il calcio deve essere utilizzato non per primeggiare, ma per rappresentare i sentimenti di tutti. Napoli e Lazio hanno anche gli stessi colori, vinca il migliore. Federazione? Ho una filosofia diversa e l’ho dimostrato anche nel calcio. In Federazione e Lega rappresento 12 società di A, 14 di B e 25 di Lega Pro che appoggiano le mia proposte. Per me sarebbe più facile stare dalla parte dei club più grandi, ma credo sia fondamentale puntare sull’equità. E così ho deciso di scendere in politica, di mettere a disposizione della collettività le mie esperienze e la mia storia”.