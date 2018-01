La notizia è arrivata a mezzanotte: Lotito non si candida per il vertice della FIGC. La candidatura attesa non si è concretizzata, nulla di fatto, i candidati rimangono in 3. Claudio Lotito resta spettatore interessato, non 'scende in campo' in prima persona. E la spiegazione data potrebbe essere diversa dai meri numeri.

PER IL BENE DELLA LAZIO - Lotito si è tirato fuori: il presidente della Lazio non avrebbe raccolto abbastanza firme per avanzare la sua candidatura, questa la prima spiegazione arrivata ai media. Secondo quanto riporta il ‘Tuttosport’ Lotito avrebbe invece dichiarato di non essersi fatto avanti per il bene della Lazio e non per la mancanza di appoggio da parte dei club della Serie A. Una questione di priorità: il presidente avrebbe preferito impegnarsi al massimo sugli obiettivi per la Lazio": “Mi ero convinto a scendere in campo, ma ci sarebbero state troppe conseguenze per la mia Lazio. E io questo non lo voglio”.