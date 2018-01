Botta e risposta tra un furioso Lotito e Nicchi. Alla Lazio i comportamenti arbitrali non sono andati giù, stavolta il n.1 biancoceleste ha chiesto spiegazioni direttamente ai vertici arbitrali. Quella che è considerata l'ennesima svista, il gol di braccio di Cutrone, non è andata giù al pres. Lotito. Che approfitta delle elezioni FIGC per esternare tutto il suo malcontento.



LOTITO NICCHI A CONFRONTO - Come riporta Cittaceleste.it, Lotito avrebbe rinfacciato a Nicchi gli errori commessi dalla classe arbitrale: “Senza gli episodi sfavorevoli ero primo in classifica“. Per tutta risposta il numero uno dell’Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi sarebbe entrato nel merito del fallo di mano, impossibile da vedere anche al VAR, senza le immagini a disposizione: “Claudio, non è così. Le immagini relative a quell’episodio sono arrivate dopo, Mediaset le ha ricevute durante l’intervallo“. Il confronto acceso sarebbe avvenuto nei bagni dell’Hilton Rome Airport di Fiumicino, location prescelta per l’assemblea elettiva della Figc. Un botta e risposta destinato a far ulteriormente discutere.