La Lazio è uno dei club che spende meglio in Europa. Lo rivela il Financial Times, che rapporta i soldi spesi per gli stipendi degli ultimi 4 anni con i punti guadagnati in campionato. E il risultato è sorprendente: l'Atletico Madrid è la squadra in Europa che ha ottenuto risultati migliori pur spendendo in maniera oculata. La Lazio è decima in Europa in questa speciale classifica (che farà la gioia del presidente Lotito), ma tra le italiane la battono Napoli e Udinese.