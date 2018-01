Tre squadre in lotta per due posti, in equilibrio perfetto nelle quote. La caccia al piazzamento Champions in Serie A si fa agguerrita con l'entrata in scena della Lazio, da settimane stabilmente nella parte nobile della classifica. Il campionato fin qui disputato dai biancocelesti ha convinto i bookmaker a cambiare drasticamente le valutazioni fatte a inizio stagione per i primi quattro posti: sul tabellone Snai rimangono scontati quelli di Napoli e Juve, offerti simbolicamente a quota 1,00, mentre la squadra di Inzaghi è ora alla pari con Inter e Roma. Tutte e tre si giocano a 1,45, un piccolo traguardo per la Lazio che a inizio stagione era data a 6,00. I giallorossi partivano invece da 1,85: nonostante il calo dell'ultimo mese, la squadra di Di Francesco ha tenuto meglio dell'Inter e soprattutto del Milan. Per i nerazzurri si partiva da 1,35, per i rossoneri è invece arrivato il crollo: dall'1,50 offerto a inizio campionato, il Milan è balzato a 40,00.