Infuocata la lotta per la Champions League. La sconfitta con la Juventus ha allontanato l’Inter dal quarto posto che vale l’ultimo pass per il palcoscenico europeo più importante. Complici le vittorie delle due romane – ancora a pari punti, a quota 70 – i nerazzurri sono ora indietro di 4 lunghezze e nella prossima giornata vanno a Udine. Una gara complicata visto che i friulani sono in piena lotta per non retrocedere. I bookie sono dalla parte degli uomini di Spalletti, avanti a 1.57, difficili i 3 punti salvezza dell’Udinese, proposti a 6.20. Anche la Roma sarà alle prese con una trasferta delicatissima, a Cagliari. La squadra rossoblù non può permettersi un altro passo falso, pena la retrocessione. Nonostante i precedenti siano per la maggior parte favorevoli ai padroni di casa, sulla carta non c’è gara: vittoria romanista a 1.40, l’impresa del Cagliari vale 8, con il segno X che paga 4.60. 9 scommettitori su 10 credono nel successo romanista. Infine la Lazio, che all’Olimpico sfida l’Atalanta. Anche questo si preannuncia un match combattuto, entrambe hanno infatti l’Europa nel mirino. I biancocelesti hanno raccolto 13 punti nelle ultime 5, nessuno ha fatto meglio. Anche i nerazzurri però sono in forma, reduci da 3 vittorie di fila. Il pronostico è dunque equilibrato, conducono i biancocelesti, a 2, ma i nerazzurri inseguono a 3.75. A 3.50 un pareggio che scontenterebbe entrambe. Il 67% degli scommettitori ha giocato la vittoria della Lazio. Gara da non perdere di questa 36esima è Chievo Verona – Crotone, una vera e propria finale per la permanenza in A. Oggi sarebbe la squadra di Maran a retrocedere, mentre il Crotone sta mettendo in atto il secondo miracolo salvezza, dopo quello dello scorso anno. Il pronostico di Sisal Matchpoint però dice Chievo, a 2.35, il blitz dei calabresi – che significherebbe automatica salvezza – vale 3.20. Il 52% degli scommettitori crede nell’affermazione dei veronesi, il 20% si schiera con i calabresi.