Lotta Champions League. Non è meno entusiasmante la lotta per il terzo posto, con Roma e Lazio a pari punti impegnate in un derby a distanza che vale il pass Champions. I giallorossi ospitano il Chievo Verona che, a 4 turni dalla fine della stagione, ha solo 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I gialloblù daranno battaglia, ma la vittoria romanista non è in discussione, a 1.38, si arriva a 8.25 per il Chievo. La Lazio viaggia a un ritmo impressionante, 13 punti nelle ultime 5 partite e un attacco da far paura con ben 83 goal all’attivo. I biancocelesti sono favoritissimi nella trasferta con il Torino, appena a 1.70, ma viste le goleade a Fiorentina e Sampdoria, il segno 2 si può combinare all’Over 3,50 e arrivare a un interessante 3.90. Con Scommesse On Demand si può puntare anche sul Goal da calcio d’angolo in questo match: ipotesi suggestiva ma difficile, a ben 50 volte la posta.