Juventus e Napoli sono pronte a sfidarsi in una lotta senza esclusione di colpi, fatta di quattro intense giornate a chiudere il campionato, per decidere chi potrà festeggiare lo scudetto. Da tenere in considerazione ogni dettaglio, quindi, e in particolare i calciatori diffidati di entrambe le squadre, come ricorda oggi Goal.com. Asamoah, Bernardeschi, Higuain e Pjanic da una parte, Mertens dall'altra.