N on solo Lorenzo Pellegrini , ieri in campo con la Nazionale, è sul taccuino della Juventus con la sua clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Sempre nella Roma gioca anche Luca Pellegrini , solo omonimo, di mestiere difensore esterno classe 1999. Tra i prospetti più promettenti nel suo ruolo, ha il contratto in scadenza ed è assistito da Mino Raiola . Proseguono i contatti per il rinnovo tra l'agente e il club giallorosso, ma la Juve - come scrive La Gazzetta dello Sport - resta alla finestra per appr ofittarne in caso di mancato accordo.