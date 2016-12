Lucas Leiva dice sì all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il 29enne centrocampista brasiliano con passaporto comunitario (assistito da Kia Joorabchian, stretto consulente di Suning) ha già dato l'ok per trasferirsi a Milano, ma manca ancora il via libera dell'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp.



LE ALTERNATIVE - I dirigenti nerazzurri spingono per un prestito secco senza obbligo di riscatto, altrimenti ribusseranno alle porte di Wolfsburg e Marsiglia per Luiz Gustavo e Lassana Diarra, anche se sono due piste in salita. Lo stesso discorso vale per il croato Milan Badelj della Fiorentina, mentre a portata di mano ci sarebbe il nigeriano Obi Mikel del Chelsea. Il grande sogno per la prossima stagione è Verratti, oltre a Gagliardini e a James Rodriguez.



MERCATO IN USCITA - Sono in partenza Jovetic (che preferirebbe rimanere in Italia nonostante l'interesse del Valencia di Prandelli), Biabiany, Santon, Felipe Melo (piace a San Paolo e Palmeiras), Yao e Gnoukouri. Attenzione anche all'intervento della stessa Suning, che potrebbe portare allo Jiangsu un nerazzurro. Piazzare per esempio Biabiany (arrivato a parametro zero) per 10-15 milioni risolverebbe molti problemi e darebbe più libertà ad Ausilio e Gardini.



OFFERTO VAN GINKEL - Secondo Tuttosport, Kondogbia chiama Moutinho, portoghese in forza al Monaco. Come si legge sul Corriere dello Sport, al ds Ausilio è stato proposto pure l'olandese Marco van Ginkel, ex Milan, mai utilizzato da Conte al Chelsea anche per via di un infortunio al ginocchio ora superato.