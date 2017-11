È una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione della Lazio di Simone Inzaghi. Lucas Leiva, arrivato la scorsa estate dal Liverpool, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del derby di domani pomeriggio: "Quando mi ha chiamato il mio agente e mi ha prospettato la possibilità di venire alla Lazio ci ho pensato molto bene. Dopo dieci anni a Liverpool, avevo bisogno di una nuova sfida e la Lazio, il campionato italiano, la città di Roma, erano tutti fattori molto positivi per decidere di venire qui a giocare. Ha influito anche la stagione passata, è stata positiva per la Lazio e l'opportunità di giocare in Europa League mi ha convinto in modo definitivo. Ho capito quanto fosse importante per me accettare questa proposta".



Leiva racconta poi un retroscena di mercato: "In passato sono stato vicino all'Inter. Non c'è una ragione sola per cui poi non se ne fece nulla: per realizzare un trasferimento tre o quattro cose devono collimare. E poi conta il momento. Sì è vero, Mancini mi voleva, mi conosceva dai tempi in cui allenava in Inghilterra, ho giocato tante volte contro il Manchester City. Tra il Liverpool e l'Inter non si sono trovati gli accordi. Anche per me non c'erano tutti i presupposti per chiudere l'operazione".