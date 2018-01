Si sta prendendo la Lazio. Domenica affronterà il suo passato, in qualche modo: si troverà di fronte quel Lucas Biglia che è stato chiamato a sostituire. Lucas Leiva sta conquistando addetti ai lavori e tifosi partita dopo partita: è uno dei cardini della Lazio di Inzaghi, protagonista importante di questa stagione.



MONDIALI E OBIETTIVI - Culla il sogno Mondiali, ma per ora non ci pensa: “Andare in Nazionale è difficile adesso, davanti c’è poco tempo per prepararsi al Mondiale”, le sue dichiarazioni a Mediaset. Solo un sogno, ma non un sogno proibito: “A marzo ci sarà una sosta, vedremo. Se continuiamo così, io e la Lazio, il sogno si potrebbe avverare. Penso solo e soltanto alla mia squadra, se arriverà un’opportunità ne sarà molto felice. Il mio arrivo? Sapevo della forza della Lazio, l’anno scorso ha fatto una bella stagione. Mi sono sentito bene dal primo giorno e piano piano potrò mostrare le mie qualità. Il Milan? Il risultato dell’andata è stata una sorpresa, ma ora siamo più forti e dobbiamo giocare come la scorsa volta”.