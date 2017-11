La rottura ormai è totale. Lucas Lima e il Santos sono ai minimi storici, la stampa brasiliana racconta di una trattativa che si sta arenando sul possibile rinnovo del contratto che scadrà alla fine del prossimo mese, ovvero dicembre, come da regolamento dei contratti in Brasile. Insomma, un giocatore così importante e già convocato dalla Seleçao più volte si libererà a parametro zero a meno di sorprese, tanto da aver ormai rovinato anche il rapporto con la tifoseria del Santos che lo ha accusato di tradimento.



OFFERTO AL MILAN - L'Inter si è già tirata indietro su questo jolly offensivo classe '90 dopo averci pensato in estate, da settimane invece è stato offerto al Milan: il problema sono i costi di commissione molto alti, oltre all'ingaggio e a un giocatore tutto da verificare in Europa. Eppure, la stampa brasiliana aspetta una mossa del Milan che non ha chiuso definitivamente le porte a Lucas Lima. Ad oggi, non c'è alcun discorso avanzato con i rossoneri ma una semplice valutazione che non ha avuto alcuno sbocco definitivo. Intanto, il San Paolo oltre al Palmeiras si è messo in fila per provare a regalarsi Lima a costo zero; mentre la pista Hebei Fortune in Cina rimane in piedi ma non scalda il giocatore, pur tentato da un ingaggio elevatissimo e da un notevole premo economico alla firma. Il Milan ad oggi è freddo, in Brasile lo aspettano: solo una speranza?