Intervistato da Gianlucadimarzio.com l'agente di Vincenzo Montella, Alessandro Lucci, ha parlato del futuro di tanti suoi assistiti, da Cuadrado a Perin, passando per Bertolacci, finiti al centro di numerosi intrecci di mercato.



SU PERIN-MILAN - "Rispettiamo il Milan, lo ringraziamo per aver cercato con determinazione Mattia. Ma siamo noi adesso ad aver fermato ogni possibile trattativa. Il Milan vuole giustamente concentrarsi sulla situazione Donnarumma. Mattia e' uno straordinario primo e non potrebbe essere altrimenti visto ciò che ha dimostrato ad oggi. Abbiamo parlato con Mirabelli, per noi al momento l'affare è chiuso. Se poi, nei prossimi giorni, il Milan avrà bisogno ancora di noi ci siederemo nuovamente attorno a un tavolo".



CUADRADO RESTA ALLA JUVE - "Cuadrado? Juan non vuole lasciare la Juve e la Juve non ha l'intenzione di venderlo. Quindi tutte le trattative o pseudo tali che leggo o sento non hanno basi reali. Che Cuadrado possa interessare ad altri club non lo metto in dubbio. Ma nessuno mi ha contattato direttamente o ha avviato una negoziazione con la Juve. E aggiungo una cosa: del futuro di Cuadrado, parlo io. Nessun altro agente può avviare contatti o scambi inserendo il mio assistito".



BERTOLACCI - "Bertolacci è un calciatore importante, un patrimonio del calcio italiano vista la giovane età: ha vissuto un periodo non esaltante per una serie di ragioni, inutile elencarle perché appartengono al passato. Detto ciò le sofferenze lo hanno reso più forte, vuole rimanere e dimostrare il suo grande valore".