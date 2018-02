Il ct della Turchia, Mircea Lucescu al Corriere dello Sport parla del giovane attaccante turco della Roma, Cengiz Under: "Per me non è una sorpresa. Era solo questione di tempo. Cengiz ha solo 20 anni. Ha avuto coraggio ad allontanarsi da casa scegliendo un campionato tattico come quello italiano. L'esperienza gli servirà per maturare più velocemente. Sono stato io a dirgli più volte di tenere duro, di non mollare la Roma nemmeno in prestito, perché ero sicuro che gli avrebbe fatto bene lavorare in Italia con un bravo allenatore come Di Francesco. Appena ha capito un po’ la lingua e i meccanismi, ecco i risultati".



"Noi due parliamo in italiano, così lo aiuto. E credetemi, mi comprende bene. Comincia anche a parlare un po’. Potrà solo migliorare. Monchi non ha sbagliato a investire 15 milioni per lui, ne sono convinto. Anche a Di Francesco ho consigliato di insistere su di lui, di lavorarci con pazienza, perché le qualità alla lunga sarebbero venute fuori".



"Ricorda Dybala o Douglas Costa? Non farei paragoni, ma Cengiz potenzialmente ha tutte le qualità che servono. E’ rapido, aggressivo, ha un buon dribbling, sente il gol, ha un tiro importante. Se continua a seguire gli allenatori che lo guidano, farà una grande carriera. Io punto tantissimo su di lui per il futuro. Sarà un pilastro della nuova nazionale. Mi auguro che giochi con continuità, abituandosi ad avversari sempre diversi. Perché la Serie A non ti presenta mai una partita uguale all’altra".