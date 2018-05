Mircea Lucescu, commissario tecnico della Turchia, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una crescita importante del calcio italiano. La Juventus ha dimostrato di essere allo stesso livello del Real Madrid, solo un errore dell’arbitro ha escluso la Juventus. Il rigore non c’era e se si fosse disputato il tempo supplementare avrebbero fatto il quarto gol sicuramente, si vedeva. La Roma anche è stata eliminata per errori arbitrali, però in questo caso i giocatori della Roma hanno commesso troppi errori, soprattutto nella gara di andata. Poteva passare però il Liverpool mi è sembrato più forte".



Douglas Costa?

"Io lo seguo con affetto. È stato con me fin da quando aveva 19 anni, prima lui aveva difficoltà perché era giovane, voleva inventare il gioco, improvvisare, ora però è cresciuto, è maturato, ha una famiglia, diventare un punto di riferimento per la Juventus. Oggi per Allegri non è difficile da gestire è un giocatore maturo. Ha vinto tanto può giocare a destra e a sinistra. In campo internazionale non sbaglia".



Under?

"Ha sbagliato la partita di Champions, è ancora giovane e andare a Liverpool non è facile. Non è entrato in partita perché ha sentito la pressione. Non era lui , non è proprio entrato in partita. Per lui a Roma è più facile perché ha il pubblico dalla sua parte. Ma under ha qualità straordinarie e riuscita a far vedere il suo valore. I giovani vanno aiutati per arrivare a maturare e darà tanto alla Roma".



Chalanoglu?

"So che ha qualche problema di salute, poi il campionato italiano non è facile. Mentalmente i giocatori sono molto impegnati oltre che fisicamente, quindi alla fine del campionato i giocatori stranieri possono essere più stanchi di altri".



Var?

"Ma c’era proprio bisogno di questo Var. Io non sono completamente d’accordo. Non sappiamo quando esultare , bisogna chiedere agli arbitri. Il Var o lo mettiamo in tutti i campionati o in nessuno e poi le regole devono essere più chiare così non va bene".