Dopo la vittoria contro il Milan, si respira tranquillità e calma in casa, ma in vista della sfida di Champions League contro ille scorie relative alla batosta patita nella finale di Cardiff sono ancora presenti in Higuain e compagni. Parola d’ordine: riscatto, ma anche consapevolezza di gestire al meglio i 180’ e sfruttare a pieno il match dell’Allianz Stadium. Di questo e tanto altro ha parlato a Calciomercato.com– meglio conosciuto come-, che a 39 anni sta sgomitando ancora con la maglia del Gama in Brasile.“Esattamente come qualche mese fa, sto continuando a valorizzare il calcio e lo sport in generale. E’ un’esperienza molto positiva, ho nuovi amici e sto conoscendo molto sul calcio della mia città. Credo che sia un desiderio di tutti quelli che lo praticano”.