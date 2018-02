Gustavo Campanharo, centrocampista del Ludogorets, visto in Italia con la maglia del Verona, parla in vista della sfida con il Milan di domani in Europa League. Queste le parole riportate da MilanNews.it: "Domani mi aspetto che sia una partita buona per noi, sappiamo che all’andata abbiamo fatto errori che alla fine sono costati molto cari. Un rigore, abbiamo preso un gol alla fine del primo tempo e uno alla fine del secondo. Sappiamo che sarà un’altra partita difficile, dobbiamo essere più concentrati, fare il nostro gioco e uscire a testa alta alla fine della partita".



SUL MILAN - "Alcuni giornalisti italiani mi hanno chiamato a novembre per farmi questa domanda. Io ho detto che secondo me arrivavano con un’altra forma per preparazione di gennaio. È arrivato in una forma diversa perché hanno qualità e una diversa preparazione. Dobbiamo stare concentrati, in Bulgaria abbiamo visto la forza del Milan. Dobbiamo stare concentrati, facciamo il nostro gioco e vediamo il risultato. In fondo in Europa League? Secondo me si, sono in forma, hanno buoni giocatori. Può arrivare in finale e vincere la coppa".