Tutto è iniziato con un video divenuto virale de Gli Autogol, il trio comico che avete spesso avuto modo di apprezzare proprio qui su Calciomercato.com. Ludovica Pagani interpretava forse il personaggio più discusso dell'estate del nostro calcio, Leonardo Bonucci, nel suo cambio di maglia in chiave ironica dalla Juventus al Milan.



Un'occasione che Ludovica ha saputo sfruttare al meglio potenziando i propri canali social in cui non perde occasione di mostrare un fisico perfetto e i suoi lunghissimi capelli biondi. Un'esplosione che non è passata inosservata anche agli occhi dei talent scout di Sportitalia che le hanno offerto l'opportunità di potenziare il parco delle conduttrici delle trasmissioni di calciomercato da cui hanno spiccato il volo altre belle giornaliste come Monica Somma o Eleonora Boi. Quale sarà il prossimo passo? Per ora gustatevela nella nostra gallery.