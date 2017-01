In casa Lazio non c'è mai pace. Luis Alberto a rischio convocazione per la gara di stasera contro il Genoa, e non per motivi tecnici. Come riporta Radiosei, da Formello filtra il forte malcontento dello spagnolo per la sostituzione. Un forte malcontento espresso in maniera altrettanto veemente, tanto da mettere in dubbio la sua presenza tra i convocati di stasera per motivi disciplinari.