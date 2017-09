Rinato con Inzaghi, dopo aver pensato di lasciare il calcio. Luis Alberto è l'uomo del momento in casa Lazio. Ai microfoni di Marca ha analizzato la sua gara contro la Juventus, in Supercoppa Italiana: "Secondo me ho giocato meglio contro la Juventus che con il Milan. Era una finale, ci giocavamo un titolo e ho fatto molto bene tanto in fase difensiva quanto in attacco. barcellona-Juve? Credo sarà una partita equilibrata, non penso che la Juventus vincerà di nuovo 3-0. Il Barcellona è superiore, ha più qualità nei singoli. L’aveva anche la scorsa stagione, ma i bianconeri hanno perso qualcosa con le partenze di Bonucci e Dani Alves”. Il Barcellona non ripeterà comunque la partita della Lazio: “Abbiamo sofferto molto nei primi 10-15 minuti, però abbiamo fatto una gara decisamente completa. Siamo riusciti a mantenere la Juve lontana dalla nostra area e allo stesso tempo a creare diverse occasioni. Stasera sarà il Barcellona a fare la partita e la Juventus a cercare di colpire in contropiede. Ha giocatori rapidi che le consentono questo tipo di gioco: si è rinforzata con Douglas Costa, uno dei più veloci che abbia mai visto. Contro di noi Dybala non ha fatto una grande partita, eppure ci ha fatto due gol. È vero che sono arrivati su un rigore e una punizione, ma è un giocatore che ha una grande classe ed intelligenza. Ti crea sempre pericoli”.