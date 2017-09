Luis Alberto, centrocampista della Lazio e autore del gol del momentaneo 4-0 contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ciro Immobile è un grande compagno, parla un po’ di spagnolo ed è il massimo per me giocare con un top player come lui. Siamo più forti dello scorso anno, abbiamo fatto un’ottima prestazione perché abbiamo tante individualità di grande livello. Anche Nani e Felipe Anderson torneranno presto in campo e ci daranno sicuramente una grande mano. È facile giocare anche con Milinkovic. Ruolo? A me piace giocare la palla e posso giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, ma penso sempre e solo a dare il massimo per la Lazio. Ho fiducia in una chiamata in Nazionale, sarebbe importante difendere il mio Paese. Penso solo a lavorare sempre di più. Anche giocare in Europa è molto importante. Sono a disposizione del mister, se vorrà schierarmi anche giovedì io sarà pronto. Sono giovane e posso sempre giocare, non sono affatto stanco".