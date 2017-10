E pensare che qualcuno lo prendeva in giro. Quel nome facile da far diventare sfottò, poche presenze, un ciuffo biondo tipico da comparsa: Luis Alberto non ha trovato subito il feeling giusto con la Serie A, tutt'altro. Strano a dirsi adesso, con questo trequartista della Lazio diventato leader e uomo in vetrina accanto a Ciro Immobile, insostituibile per Simone Inzaghi che non lo ha mai tolto dal campo. Dopo un anno di purgatorio tra alti (pochi) e bassi (troppi), l'esplosione definitiva: Luis Alberto è un grande colpo. E un'intuizione geniale del ds Igli Tare, bravo a individuare questo spagnolo classe '92 nell'anonimato... o quasi.



COME SUSO - Luis Alberto cresce nel Siviglia, passa in prestito al Barcellona B, lascia più di qualche traccia ma ha l'occasione di fare un'esperienza unica. Nel 2013 lo compra il Liverpool, 8 milioni di euro nelle casse dell'allora ds Monchi e un talento spagnolo da coccolarsi ad Anfield. Purtroppo, Luis sarà un ectoplasma: non arriva a dieci presenze, non lascia il segno. Ma c'è la sensazione che si sia puntato troppo poco su di lui. Un po' come per quel Suso, perfetto sconosciuto in Premier League proprio dalle parti di Liverpool e adesso stella del Milan con valutazione letteralmente decollata. Adriano Galliani regalò ai rossoneri Suso a parametro zero, un'operazione oggettivamente geniale tra le tante critiche dei suoi ultimi anni di gestione; Tare ha pescato un jolly molto simile con Luis Alberto.



INCEDIBILE, DI PIU' - Dopo le esperienze tra Malaga prima e Deportivo La Coruna poi, Luis Alberto è in bilico. Salto di qualità o fallimento, non c'è altra strada. Eppure, il ds biancoceleste lo nota proprio al Depor per colpi e qualità fuori dal comune. Lo prende per 5 milioni di euro, lo coccola, lo aspetta. E Simone Inzaghi lo rivaluta nell'ultimo ritiro estivo: sì, Luis Alberto sembra un altro giocatore. Il resto lo conferma in campo, questo ragazzo segna, fa segnare, diventa leader di una Lazio che si gode un'ennesima pepita d'oro. Lotito lo ritiene incedibile, il contratto fino al 2021 lo blinda e dal prossimo anno con calma potrà essere anche ridiscusso. Di sicuro, il suo prezzo si è moltiplicato almeno del quadruplo rispetto a quei 5 milioni per portarlo via da Liverpool. Dove qualcosa non va quando c'è da valutare un talento. Buon per la Serie A: questo Luis Alberto è un giocatore vero.