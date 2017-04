Al termine del match perso per 2-0 contro il Malaga il tecnico del Barcellona Luis Enrique se l'è presa con il direttore di gara anche se le parole del tecnico ex Roma non sono state accolte favorevolmente da tutti i componenti della squadra azulgrana. Iniesta, ad esempio, non ha sottratto la squadra alle proprie responsabilità: "La classifica è questa, ognuno ha i propri meriti e dobbiamo continuare per migliorare. Abbiamo perso un'occasione, spero che la prossima volta non lo faremo. Ci sono state molte interruzioni e cartellini ma se si parla di arbitri non andiamo da nessuna parte. Mancano pochi giorni alla partita con la Juve e certi errori ci penalizzano molto. Dobbiamo cambiare testa per cercare di fare una buona gara in Italia". Il Barcellona si presenta dunque alla sfida di martedì contro la Juventus in condizioni ambientali non ottimali.