Secondo la stampa inglese, Luis Enrique ha rifiutato l'offerta del Chelsea per subentrare ad Antonio Conte a campionato in corso. Ma l'allenatore spagnolo ex Roma resta in corsa per la panchina dei campioni d'Inghilterra in vista della prossima stagione. Tanto che avrebbe già chiesto ad Abramovich un regalo di mercato: l'attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez.



In alternativa per il Chelsea si fa il nome di Maurizio Sarri: il tecnico del Napoli potrebbe arrivare con Zola come vice.