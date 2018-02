Antonio Conte resta al Chelsea, per ora. E' quanto emerge da fonti molto vicine ai vertici del club e al patron Roman Abramovich, dopo un cda d'urgenza convocato per analizzare la situazione della squadra, reduce da due pesanti sconfitte consecutive contro Bournemouth e Watford. L'imminente doppio impegno di Champions League contro il Barcellona, il fatto che la squadra occupi ancora il quarto posto in Premier (l'ultimo utile per accedere alla prossima edizione della massima competizione europea) e l'assenza di candidati all'altezza pronti a subentrare ha giocato a favore del tecnico italiano.



Il nome più caldo in queste ore è quello dell'ex Barcellona Luis Enrique, che però non appare convinto dell'idea di prendere la squadra in corsa. Congelata dunque la posizione di Conte, accusato dalla stampa inglese di aver perso il controllo dei giocatori più influenti dello spogliatoio, che lo avrebbero accusato di farli allenare troppo intensamente. Indiscrezioni ovviamente smentite dai diretti interessati, con Cahill e Courtois che si sono fatti portavoce della squadra manifestando la propria vicinanza a Conte, ma che hanno prodotto come conseguenza la concessione di 3 giorni di riposo al gruppo in vista del prossimo impegno di campionato contro il West Bromwich Albion.