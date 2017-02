Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Ronaldinho e della sfida che il Barcellona giocherà contro l'Athletic: ''Iniesta e Busquets sono rientrati oggi in gruppo, una bella notizia per noi anche se ancora manca l'ok dei medici. Neymar? Il fatto che i miei giocatori siano quelli che subiscono più falli è evidente. Ancora non siamo nel momento decisivo della stagione, ci arriveremo solo quando mancheranno poche giornate alla fine. In Liga non siamo stati così efficaci come avremmo voluto, ora dobbiamo solo vincere. Ronaldinho? E' una cosa bellissima, soprattutto perché porterà la sua allegria nel gruppo''.