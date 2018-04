L'ex allenatore della Roma, Luis Enrique, ha parlato del club giallorosso in occasione della Cape Epic, evento ciclistico che si svolge in Sudafrica: "È un club differente. Non hanno vinto molto ma hanno una bella tifoseria, molto passionale. Sono stato più felice come calciatore".



FUTURO - "Per tornare in panchina dipende da chi mi vuole, ma deve essere qualcosa che mi emozioni moltissimo. La nazionale spagnola? Potrebbe essere".



BARCELLONA - "Ho lasciato un Barcellona con i migliori giocatori, però avevo le idee chiare e non mi pento. Messi dice la sua in ogni partita".