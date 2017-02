Partito dall'Italia a gennaio per approdare a Siviglia, Stevan Jovetic sembra aver trovato la via per rinascere dopo l'anno e mezzo buio all'Inter. Su di lui si è espresso a ABC l'ex nerazzurro Luis Suarez: "Jovetic è un grande giocatore, non so cosa gli sia successo a Milano. Lo conosco da quando giocava nella Fiorentina. Chi lo conosce bene, non è sorpreso da ciò che ha fatto in questi primi giorni al Siviglia. Diventerà un fenomeno, sa segnare ma anche far segnare".